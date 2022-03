Peschek kritisiert Fountas: „Verhalten eines Rapid-Spielers unwürdig“

via

via Sky Sport Austria

Am Montag wurde der Wechsel von Taxiarchis Fountas von Rapid Wien zu DC United offiziell bestätigt. Der Grieche verlässt die Hütteldorfer nach mehr als zweieinhalb Jahren – die Art und Weise des Abgangs ließ bei den Verantwortlichen des SK Rapid aber die Wogen hochgehen.

Der Vertrag des 26-jährigen Angreifers wäre im Sommer ausgelaufen, in den letzten Wochen versuchte er aber, einen vorzeitigen Wechsel in die USA zu erzwingen. Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sprach in einer Pressemitteilung von einem „schalen Beigeschmack“, dennoch wünschte er Fountas alles Gute für seine sportliche Zukunft.

Peschek: „Verhalten eines Rapid-Spielers unwürdig“

Deutlichere Worte fand Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Das Verhalten von Taxi Fountas war zuletzt eines Rapid-Spielers unwürdig. Unser Klub steht für ein faires und respektvolles Miteinander, Sabotageversuche von aufrechten Verträgen werden wir definitiv niemals dulden oder gar akzeptieren, sondern in aller Deutlichkeit intern und öffentlich sowie gegebenenfalls auch rechtlich dagegen vorgehen.“

Außerdem fügte er an: „Wir pflegen als SK Rapid unsere vertraglichen Verpflichtungen penibel einzuhalten und das erwarte ich mir auch vom jeweiligen Gegenüber. Nachdem wir vor dem Abflug von Fountas zu den Tests in die USA mit D.C. United eine Einigung erzielen konnten und auch der Spieler selbst einen finanziellen Beitrag zu seinem vorzeitigen Wechsel leistet, können wir nun diese Personalie endgültig hinter uns lassen und uns auf die restlichen Spiele in dieser Saison freuen.“

Der finanzielle Beitrag, den Fountas angeblich selbst bezahlt hat, liegt laut Informationen des „Kurier“ bei rund 400.000 US-Dollar.

Bild: GEPA