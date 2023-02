Peschek über Zeit bei Rapid: „Waren nicht immer rhetorische Sternstunden von mir dabei“

Christoph Peschek hat sich bei „Talk und Tore“ über seine Zeit beim SK Rapid geäußert.

Der ehemalige Geschäftsführer Wirtschaft der Hütteldorfer sagte: „Ich habe immer versucht, das „Gesamtkunstwerk Rapid“ in einer Balance zu halten. Es gibt bei Rapid viele verschiedene Interessensgruppen, denen der Verein am Herzen liegt. Ich habe es als meine Aufgabe gesehen, Reputationsschäden für mich in Kauf zu nehmen, um den Klub in Summe zu schützen. Das würde ich heute für Blau-Weiß Linz genauso machen.“