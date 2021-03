Neuer Vorstand Sport: Schalke 04 präsentiert Schneider-Nachfolger

Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation beim FC Schalke 04 und folgt damit auf Jochen Schneider. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 bestellte Peter Knäbel am Dienstag einstimmig zum neuen Vorstand Sport und Kommunikation. Knäbel hatte diese Rolle bereits interimsweise inne und wurde nun dauerhaft mit den Aufgaben vertraut. Seit April 2018 ist der 54-Jährige als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung bei Königsblau tätig.

Buchta: Großes Vertrauen in Knäbel

“Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Das hat er nicht nur in den letzten drei Jahren als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung, sondern auch in den vergangenen Wochen als Gesamtverantwortlicher unter Beweis gestellt”, wird Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums von den Knappen zitiert. “Wir haben großes Vertrauen, dass er den Umbau der Lizenzspielerabteilung erfolgreich leiten wird.”

Auch Knäbel freut sich auf seine nun permanente Aufgabe: “In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Ihnen haben wir eine ebenso große Verantwortung wie auch unseren mehr als 150.000 Mitgliedern und unseren unzähligen Fans gegenüber. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten. Erste wichtige Schritte auf diesem Weg sind wir in den vergangenen Wochen bereits gegangen.”

Bild: Imago