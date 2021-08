Peter Pacult nach umstrittener VAR-Entscheidung: „Ich frage mich, ob wir den Fußball nicht komplett kompliziert und depperter machen“

Walter Kogler über die VAR-Entscheidung für Foulspiel von Gloire Amanda und die darauffolgende rote Karte: „Die Mehrheit würde dafür plädieren, dass Gloire Amanda nicht bestraft wird“

Nicolas Wimmer zum Unentschieden: „Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Ausgleich bekommen“

Manfred Schmid: „Wenn man sieht, wie groß die Chancen waren und wie oft vor dem leeren Tor vorbeigeschossen wurde, dann muss man sich hinterfragen“

Reiner Calmund lobt österreichischen Fußball: „Österreich kann auf seine Spieler stolz sein“

FK Austria Wien spielt 1:1 Unentschieden gegen SK Austria Klagenfurt. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 4. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Markus Hameter

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Natürlich ist es schwierig. Man sieht ja im Training, dass es da gelingt und wir es uns erarbeiten. Wir haben zwei große Themen, das sind zum einen der letzte Pass, der oft nicht ankommt und das zweite ist, wie fahrlässig wir mit unseren Torchancen umgehen. Wenn man sieht wie groß die Chancen waren und wie oft vor dem leeren Tor vorbeigeschossen wurde, dann muss man sich hinterfragen und kritisch damit umgehen.“

Marco Djuricin (FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Ich hatte zwei, drei Diskussionen mit den Spielern in der Kabine gehabt, weil sie gesagt haben, ich bin zu energisch und zu negativ, aber ich kenne das ja leider. So ist es dann leider gekommen – ein Torschuss, Tor. Dann haben wir es blöd gemacht in der ersten Halbzeit, dass wir zu unpräzise waren. In der zweiten war es dann besser. Es ist schade, weil wir eine echt gute Leistung gezeigt haben.“

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…über das Spiel und die umstrittene VAR-Entscheidung gegen Gloire Amanda: „Sehr viel Spannung und wieder ein komische VAR-Entscheidung, mit der ich nicht leben kann. Der Spieler schießt, das ist eine Bewegung, er kann sich nicht in der Bewegung in Luft auflösen. Was soll er mit seinem Körper machen? Vielleicht gäbe es einmal einen Schiedsrichter, der sich nicht von dem VAR beeinflussen lässt, sondern selbst entscheidet, aber scheinbar dürften die Schiedsrichter ein bisschen Angst haben, dass sie – wenn eine VAR-Entscheidung kommt – sie nach dem auch handeln. Ich kann mit der Entscheidung nicht leben. Dann müssen wir mit dem Fußball langsam aufhören. Ich frage mich, ob wir den Fußball nicht komplett kompliziert und depperter machen. Ich hoffe, dass es einen Freispruch gibt, weil sonst müssen wir mit dem Fußball wirklich aufhören. So kann man den Fußball auch kaputt machen.“

Nicolas Wimmer (SK Austria Klagenfurt):

…über das Spiel: „Es war eine sehr intensive Partie und man hat gesehen, die Austria war sehr spielstark, gerade in der zweiten Halbzeit. Wir sind hinten fast nicht mehr hinausgekommen und haben wenig die Bälle vorne festgemacht und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Ausgleich bekommen, obwohl wir gut dagegengehalten haben. Wir können zufrieden sein mit dem Punkt.“

Patrick Greil (SK Austria Klagenfurt):

…über das Spiel: „Man muss zufrieden sein. Die Austria hat in der zweiten Halbzeit Druck gemacht und wir sind körperlich eine Spur eingegangen. Vielleicht bringt man es irgendwie drüber, aber am Ende des Tages muss man zufrieden sein mit dem Punkt.“

Reiner Calmund:

…über das österreichische Nationalteam und den österreichischen Fußball: „Ich bin optimistisch, wenn man die Europameisterschaft gesehen hat. Man (die österreichische Nationalmannschaft, Anm.) ist erst in der Verlängerung gegen Italien, den Europameister, ausgeschieden. Hinteregger war auch in der Deutschen Bundesliga unter den Top-Vier, (…) Alaba hätte bei jedem Land mitgespielt. Sabitzer, weiß man, da tut Bayern München ein bisschen gucken. Österreich kann auf seine Spieler stolz sein. Es ist Schönes geschaffen worden und ich drücke die Daumen, dass es aufwärts geht.“

…über die Stadt Wien: „Wien ist eine der absolut schönsten Städte, mit Kultur mit allem, mit Kutschenfahrt und mit leckerem Essen.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über die VAR-Entscheidung für Foulspiel von Gloire Amanda und die darauffolgende rote Karte: „Die Mehrheit würde dafür plädieren, dass Gloire Amanda nicht bestraft wird. Er versucht, was jeder Spieler versucht, wenn er im gegnerischen Strafraum ist – abzuschließen. Er kann sich danach nicht in Luft auflösen und trifft den Gegner unglücklich. Ich hätten nie und nimmer die rote Karte gegeben, ich hätte nicht einmal Freistoß gegeben. Das ist ein Zusammenprall, der kann immer passieren.“