Peter Pacult unzufrieden nach nicht gegebenem Handspiel: „Geht ganz klar auf seine Hand“

Peter Pacult und Austria Lustenau unterlagen bei Red Bull Salzburg mit 0:2. Dabei zeigte sich der Trainer nicht begeistert von den Entscheidungen der Schiedsrichter gegen sein Team in den vergangenen Spielen: „Das ist jetzt glaube ich schon das vierte Spiel und das dritte Mal ist die Entscheidung wieder gegen uns.“

Grund für den Frust war dabei ein nicht gepfiffenes Handspiel von Maximilian Wöber. Nur 24 Sekunden nach dieser Spielsituation folgte der Treffer zum 1:0, Pacult zeigt sich nicht einverstanden mit der Entscheidung: „Da sind wir wieder bei der Diskussion – was ist eine natürliche Handbewegung, was ist eine unnatürliche Handbewegung? Maxi hat leider die Hand sehr weit draußen, geht ganz klar auf seine Hand also was soll man da jetzt noch viel sagen?“

Über die Leistung der eigenen Mannschaft war Pacult jedoch glücklich: „Wir haben heute sehr vieles richtig gemacht. Wir haben sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, haben wirklich sehr gut verschoben, sehr gut attackiert. Wir hätten die Möglichkeit gehabt dem Gegner ein bisschen weh zu tun.“