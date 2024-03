Peter Pacult zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den Ex-Fußball-Profi und aktuell höchst erfolgreichen Trainer von Austria Klagenfurt, Peter Pacult.



Im Sporttalk spricht der 64-Jährige über seine Jugend in Floridsdorf, seine steile Spielerkarriere, die den Stürmer 1985 bis ins Europacup-Finale mit Rapid gegen den FC Everton führte oder später zum Meistertitel mit dem FC Tirol unter dem legendären Ernst Happel. Pacult erzählt bei Kimberly Budinsky auch über seine Zeit als Meister-Trainer bei Rapid, seinen umstrittenen Wechsel zu RB Leipzig und seine Erfahrungen mit Ralf Rangnick.

Peter Pacult, das ewige Schlitzohr und als Typ mit Ecken und Kanten bekannt, verrät außerdem, dass er bei Rapid den Vorschlag von Präsident Rudolf Edlinger ablehnte, einen Mediencoach zur Seite gestellt zu bekommen und warum er sich nie verstellen möchte.Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Peter Pacult wird am Sonntag, 3. März, ab 21:45 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?