Peter Stöger über das Köln-Gerücht: „Es hat sich niemand bei mir gemeldet”

Andrew Wooten nach seinem Lattentreffer: „Wenn ich die Chance zum 1:1 mache, geht das Spiel wahrscheinlich 1:1 aus”

Damir Burić: „Austria hat heute gezeigt, wie man Fußball spielt“

Patrick Wimmer über sein artistisches Tor: „Ich habe mir gedacht, dass ich ihn anreißen muss und dann habe ich ihn so gemacht“

Anton Pfeffer über Stöger und das Köln-Gerücht: „Da ist schon sehr viel Porzellan zerschlagen worden, beim Abgang“

Marc Janko: „Burić wird dem einen oder anderen die Leviten lesen“

FC Flyeralarm Admira verliert gegen FK Austria Wien mit 0:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FC Flyeralarm Admira – FK Austria Wien 0:2 (0:1)

Schiedsrichter: Walter Altmann

Damir Burić (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel: „Wir haben heute in vielen Bereichen Fehler gemacht. Man muss der Austria zu einem verdienten Sieg gratulieren. Sie haben uns in gewissen Situationen Grenzen gezeigt. Heute haben wir null Chance gehabt. (…) Heute war es in allen Bereichen zu wenig. Glückwunsch an den Gegner. Austria hat heute gezeigt, wie man Fußball spielt.“

Andrew Wooten (FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel: „Wenn ich die Chance zum 1:1 mache, geht das Spiel wahrscheinlich 1:1 aus. So treffe ich leider die Latte und wir verlieren das Spiel 2:0.”

Peter Stöger (Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel über den Sieg: „Ich glaube, der Sieg war mehr als verdient. Ich bin auch zufrieden.“

…über den FAK: „Auch in den Wochen, wo es schwierig war, hat man gesehen, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist, dass sie bereit ist, mal zurückzustecken. Das haben wir alle gemeinsam entwickelt. Die Dinge rund um die Lizenz, es ist einiges an Unsicherheit für die Spieler da. Wir haben einen großen Teil der Mannschaft, die nicht wissen, wo sie nächstes Jahr Fußball spielen. Wie sie dann arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich.“

…über seine Zukunft und auf die Frage, ob sich jemand aus Köln gemeldet hat: „Es hat sich niemand bei mir gemeldet.”

…nach dem Erhalt der Lizenz: „Ich habe eine echte Freude, dass wir die Lizenz bekommen haben. Das Präsidium hat wirklich viele Leute animiert, das zu unterstützen. Da hat man gesehen, was für eine Kraft in diesem Klub sein kann. Das hoffe ich für die Zukunft.“

Patrick Wimmer (FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Ich glaube, das Tor vor der Pause war sehr wichtig für uns, damit wir in der zweiten Halbzeit das Spiel heimspielen konnten.“

…über sein Tor zum 0:1: „Bei der Entstehung war ein bisschen Glück dabei. Er ist irgendwie zu mir gesprungen, ich habe mir gedacht, dass ich ihn anreißen muss und dann habe ich ihn so gemacht.“

…über das Transfergerücht LASK: „Keine Ahnung. Es gibt viele Interessen, aber sowas Konkretes hab’ ich nicht.”

Michael Madl (FK Austria Wien) im Videobeitrag:

…nach dem Erhalt der Lizenz für die kommende Saison: „Kann und will es nicht weg lügen, dass es einen schon beschäftigt.“

…über Existenzängste im Verein: „Es lässt einen nicht kalt. Es steckt ja viel mehr dahinter – die Zeugwarte, die Putzfrauen, Büromitarbeiter. Da hängen wirklich Existenzen dran, die vom Verdienst her nicht so gesegnet sind wie wir Fußballer.“

Anton Pfeffer (Sky Experte):

…über Stöger und das Köln-Gerücht: „Da ist schon sehr viel Porzellan zerschlagen worden, beim Abgang.“

Marc Janko (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Burić wird dem einen oder anderen die Leviten lesen.“