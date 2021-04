Petri Matikainen zum Sieg: „Das war ganz nahe an perfekt, ein wirklich exzellenter Hockeyabend“

Matt Fraser über das schnellste Playoff-Final-Tor der Geschichte: „Ein Traumstart für den KAC“

Greg Ireland: „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft“

Daniel Frank: „Wir müssen weniger Strafen nehmen“

Florian Iberer: „Im Moment wird es ganz schwer für Bozen“

EC-KAC gewinnt 2:1 nach Overtime gegen HCB Südtirol Alperia und stellt die Best-of-Seven-Finalserie damit auf 3:1. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

EC-KAC – HCB Südtirol Alperia 2:1 (OT)

Petri Matikainen (Head Coach EC-KAC):

…über den Sieg: „Ein exzellentes Playoff-Spiel von beiden Seiten. Das war ganz nahe an perfekt, ein wirklich exzellenter Hockeyabend. Die Serie ist immer noch am Leben, da ist noch nichts entschieden. Wir hatten einige Chancen im zweiten Drittel, aber waren nicht scharf genug, die Tore zu machen. Wir waren immer knapp dran, aber müssen trotz allem noch ein bisschen besser spielen. Es ist noch nichts entschieden. Beide Teams leben noch. Die Chemie stimmt, der Zusammenhalt ist gut, jeder spielt für den anderen und das ist wichtig. Wir spielen einfach weiter. Es ist mehr und mehr eine mentale Geschichte. Wir müssen aufhören zu denken und einfach rausgehen und spielen, mit Instinkt.“

Blaz Gregorc (EC-KAC):

…über sein Tor und seine Leistung: „Alles läuft über Petersen, aber er hat ihn ausnahmsweise zurückgelegt. Ich bin froh, dass ich ihn so getroffen habe. Ich bekomme jetzt mehr Eiszeit in den Playoffs und bin froh, dass ich so einen Lauf habe.“

…über den Sieg: „Es ist noch nichts gewonnen, aber es war natürlich ein ungemein wichtiger Sieg heute und gibt Auftrieb für das Spiel gegen den HCB in Südtirol.“

Thomas Hundertpfund (EC-KAC) vor der Overtime:

…über das Ausgleichstor des HCB Südtirol und die Overtime: „Es war, glaube ich, nicht der beste Wechsel, aber es sollen kleine Fehler im Finale auch passieren. Jetzt freuen wir uns auf die Overtime. Dafür spielen wir Eishockey, um in so einer Overtime zu spielen. Wir haben aufgehört eiszulaufen und Bozen hat uns unter Druck gesetzt. Wenn wir unseren Gameplan für die Overtime durchziehen, werden wir das Spiel gewinnen.“

Matt Fraser (EC-KAC) nach dem ersten Drittel:

…über sein Tor, das schnellste Playoff-Final-Tor der Geschichte: „Ein Traumstart für den KAC. Es war etwas unübersichtlich, aber wir haben gut nachgesetzt. Ich habe die Scheibe dann einfach über die Linie gebracht. Es war wichtig nachzusetzen nach der Niederlage von Freitag.“

Oliver Pilloni (General Manager EC-KAC) in der ersten Drittelpause:

…über die Finalserie: „Wir haben öfter gegen Bozen gespielt und es war immer eine ausgeglichene, harte Serie. Wir haben das ganze Jahr bewiesen, dass wir gegen jeden gewinnen können, wenn wir als Einheit auftreten. Es ist eine Teamleistung und es ist erfreulich, wenn wir mit so vielen Österreichern spielen.“

…über mögliche Vertragsverlängerungen: „Darum werden wir uns nach der Saison kümmern. Wir haben das ganze Jahr gescoutet und mit den Spielern geredet, das werden wir alles nach der Saison machen. Wir können Ausfälle verkraften.“

…über eine mögliche Vertragsverlängerung von Petri Matikainen: „Es gefällt ihm in Klagenfurt und es gibt keine Anzeichen, dass er wegwill.“

Greg Ireland (Head Coach HCB Südtirol Alperia):

…über das Spiel: „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Natürlich ist es bitter, wenn du in der Overtime in Unterzahl das Tor kassierst, aber wir machen weiter und schauen zum nächsten Spiel. Das Penalty-Killing war wirklich gut, da haben die Jungs einen tollen Job gemacht. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel und schauen, dass der Kopf in Ordnung ist und wir konzentriert sind.“

…über die Leistung der Schiedsrichter: „Ich habe nicht die Schiedsrichter kritisiert. Ich lasse lieber mein Geld auf der Bank. Am Dienstag ist es genauso wie immer, das Wichtigste ist das Spiel.“

Anton Bernard (HCB Südtirol Alperia):

…über seine Strafe, auf die das Entscheidungstor folgte, und das Spiel: „Es war ein blöder Fehler von mir, das darf natürlich nicht passieren. Es ist bitter, weil wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Es hat im Abschluss gefehlt. Im zweiten Drittel wäre viel mehr drinnen gewesen. Wir müssen einen Weg finden, Motivation für Spiel fünf zu finden und in Bozen wieder zurückschlagen. Klagenfurt steht hinten gut, deswegen ist es schwierig, zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Wir müssen daran arbeiten, mehr Schüsse zu bekommen. Es wäre schön gewesen, die Serie heute auszugleichen, aber es gibt natürlich Selbstvertrauen. Wir gehen ins Spiel fünf mit dem Selbstvertrauen, dass wir die Serie noch gewinnen können.“

Daniel Frank (HCB Südtirol Alperia) in der zweiten Drittelpause:

…über das Spiel: „Wir wollten das Momentum schieben, haben ein Powerplay bekommen aber nicht nützen können. Wir müssen weniger Strafen nehmen. Klagenfurt spielt gut in der Defensive. Die Chancen, die wir haben müssen wir einfach nützen.“

Florian Iberer (Sky Experte):

…über das Spiel: „Super gespielt von beiden Mannschaften, mit dem glücklicheren Ende für die Klagenfurter. Es waren zwei unglaublich starke Defensiv-Mannschaften am Werk und deswegen war es ein Low-Scoring-Game. Im ersten Drittel war es Klagenfurt, ab dem zweiten Drittel war es ausgeglichen und ab dem dritten Drittel war Bozen für mich heute besser.“

…über die momentane Verfassung von HCB Südtirol: „Im Moment wird es ganz schwer für Bozen. Wenn sie so oft auf die Strafbank kommen wie in diesem Spiel, gebe ich ihnen keine Chance mehr.“

…über die Leistung von EC-KAC: „In den großen Momenten kommen große Spieler durch. Heute waren das Petersen und Gregorc, die das wunderschön eingefädelt haben.“

…über die Leistung der Schiedsrichter: „Er (Anm.: Greg Ireland) hätte die Schiedsrichter ansprechen müssen. Es war eine durchwachsene Leistung heute. Speziell im zweiten Drittel ganz viele Strafen und dann im letzten Drittel haben sie auf einmal nichts mehr gepfiffen. Da waren dann doch ein zwei Sachen dabei – vor allem auf Klagenfurter Seite – die geahndet gehört hätten. Das hätte Strafen geben müssen.“

…über das schnellste Tor einer Finalserie: „‚Right out of the gate‘ – der KAC war richtig ‚hot‘. Gleich in der ersten Szene den Puck aufs Tor und das Tor gemacht.“