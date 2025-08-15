Petter Nosa Dahl erzielt das Tor der 2. Runde

Petter Nosa Dahl hat das Tor der 2. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Rapid-Angreifer erzielte am vergangenen Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg gegen Sturm Graz mit einem platzierten Distanzschuss das zwischenzeitliche 1:1 für die Grün-Weißen.

Dahl setzte sich im User-Voting für das Tor der 2. Runde mit 48% der Stimmen vor Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg/25%), Patrick Greil (SCR Altach/12%), Moritz Wels (WSG Tirol/12%) und Maurits Kjaergaard (Red Bull Salzburg/3%) durch.

Alle Kandidaten im Überblick

Bild: GEPA