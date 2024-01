Am Mittwochabend wurde die Schweigeminute für die verstorbene Fußballlegende Franz Beckenbauer während des Halbfinals des spanischen Supercups in Saudi-Arabien zwischen Real Madrid und Atletico Madrid von Pfiffen begleitet. Die respektlose Reaktion sorgte für große Empörung in den sozialen Medien.

Artikelbild: Screenshot „X“ (@DSports)