Pflichtaufgabe gelöst: Manchester United im FA Cup weiter

Manchester United hat die nächste Hürde im FA Cup überwunden. Im Drittrundenmatch siegte die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag bei Drittligist Wigan Athletic mit 2:0 (1:0).



Die Red Devils dominierten die Partie von Beginn an. Nach 22. Minuten brachte Diogo Dalot die Gäste mit 1:0 in Front. Insgesamt 14 Torschüsse konnte United in diesem Spiel verbuchen. Einen davon nutzte Kapitän Bruno Fernandes zum 2:0 (74.).

In der vierten Runde wartet auf Manchester United der Sieger aus der Begegnung zwischen Newport County und Eastleigh.

