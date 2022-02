PGA-Tour in Palm Beach: Straka stark verbessert

via

Golfprofi Sepp Straka hat am Freitag die zweite Runde des PGA-Turniers in Palm Beach Gardens (8 Mio. Dollar) mit nur 64 Schlägen (6 unter Par) absolviert und sich nach einer 71 zum Auftakt stark verbessert. Mit insgesamt fünf unter Par rangierte der Austro-Amerikaner vorerst an fünfter Stelle, zahlreiche Spieler waren aber noch unterwegs. Matthias Schwab benötigte hingegen 72 Schläge nach zuvor 67 und rutschte vom fünften Platz aus den Top 20.

Vielspieler Straka hatte in der Vorwoche bei einem der größten Turniere (12 Mio. Dollar) den 15. Platz erreicht. Am Freitag gelangen ihm an den letzten sieben Löchern bei einem Schlagverlust auch fünf Birdies – eines mit einem Putt aus mehr als zwölf Metern.

Schwab vermochte ein Doppelbogey und zwei weitere Schlagverluste nicht zu kompensieren und hielt beim Gesamtscore von eins unter Par. „Ich konnte mir nicht genug wirkliche Birdiechancen erarbeiten. Aber die Chance auf einen Spitzenplatz lebt“, meinte der Steirer.

