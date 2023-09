PGA-Tour: Schwab macht großen Sprung nach vorne

Golfprofi Matthias Schwab hat am Samstag beim mit 8,4 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier im kalifornischen Napa einen Sprung nach vorne gemacht.

Der Steirer spielte auf der dritten Runde eine 68 (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 209 Schlägen (7 unter) um 24 Plätze auf Rang 28. Die Top-20 sind damit am Finaltag in Reichweite und würden den 28-Jährigen im Kampf um die Tourkarte ein ganzes Stück voranbringen. In Führung liegt Sahith Theegala aus den USA (17 unter).

Schwab zeigte sich am Samstag zufrieden. „Mein Spiel scheint zu funktionieren. Mit fünf Birdies, nur einem Bogey und kaum Fehlern gelang diese Runde wirklich gut. Ich habe auch wieder ein besseres Gefühl für den Schwung und treffe die Bälle gut.

(APA)/Bild: Imago