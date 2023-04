via

via Sky Sport Austria

Die Philadelphia 76ers haben die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einem Favoritensieg eröffnet.

Das Traditionsteam aus Pennsylvania besiegte die Brooklyn Nets am Samstag zum Auftakt ihrer „best of seven“-Serie zu Hause sicher mit 121:101. Die Sixers wurden von ihren Starspielern Joel Embiid (26 Punkte), James Harden (23) und Tobias Harris (21) angeführt. Für Brooklyn waren auch 30 Zähler von Mikal Bridges zu wenig. Spiel zwei folgt am Montag.

