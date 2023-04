Philadelphia steht als erstes NBA-Team im Conference-Halbfinale

Die Philadelphia 76ers stehen als erstes Team im Conference-Halbfinale der NBA-Playoffs.

Das Basketball-Traditionsteam aus Pennsylvania gewann am Samstag auch das vierte Spiel der „best of seven“-Erstrundenserie gegen die Brooklyn Nets. Ohne ihren Topstar Joel Embiid, der wegen Knieproblemen fehlte, setzten sich die Sixers in New York mit 96:88 durch. Topscorer war Tobias Harris mit 25 Punkten.

Philadelphia trifft in der zweiten Runde entweder auf die Boston Celtics oder die Atlanta Hawks. Boston führt in der Serie mit 2:1.

(APA)

Bild: Imago