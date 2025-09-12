Philipsen gewinnt 19. Vuelta-Etappe

Der Belgier Jasper Philipsen hat am Freitag im Massensprint die 19. Etappe der Vuelta über 162 km von Rueda nach Guijuelo gewonnen.

Der 27-Jährige feierte vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Orluis Aular seinen bereits dritten Sieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt, zum Abschluss am Sonntag in Madrid erhält er noch eine weitere Chance. Insgesamt war es der sechste Vuelta-Etappensieg für den Alpecin-Teamkollegen von Tobias Bayer, bei der Tour de France hält er bei zehn.

In der Gesamtwertung änderte sich vor der entscheidenden Bergankunft am Bola del Mundo am Samstag erwartungsgemäß nichts. Jonas Vingegaard führt weiterhin 40 Sekunden vor Joao Almeida. Felix Gall ist 5:20 Minuten zurück Siebenter. Auf den fünften Rang fehlt dem Osttiroler eine Minute, der Abstand zum drittplatzierten Thomas Pidcock beträgt beinahe drei Minuten.

