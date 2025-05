Piastri beeindruckt in noch junger Saison als Seriensieger

Der Australier Oscar Piastri entwickelt sich in der Formel 1 zum Seriensieger. Am Sonntag in Miami gewann der 24-Jährige sein drittes Rennen in Folge, nur sein McLaren-Teamkollege Lando Norris konnte Schritt halten.

Eine richtig gute Chance auf Platz eins hatte der Brite aber nicht. Nach seinen Erfolgen in Bahrain, Saudi-Arabien und nun in Florida sowie jenem im März in Shanghai hat Piastri 16 Punkte Vorsprung und deren 32 auf Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull.

Piastris Bonus auf Norris ist noch klar zu gering, dass sich McLaren Gedanken über eine Stallorder machen müsste. Doch im Gegensatz zur Leistung des Siegers war Teamchef Andrea Stella mit der von Norris nicht uneingeschränkt zufrieden: „Es wäre klüger gewesen, wenn er in der ersten Runde eher nachgegeben und sich die Führung von Max später geholt hätte.“ Stella bezog sich auf ein anfängliches Manöver von Norris, aufgrund dessen er sich von Startplatz zwei kommend nach der ersten Runde auf Position sechs wiedergefunden hat.