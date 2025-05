Piastri holt Pole in Spanien

WM-Leader Oscar Piastri steht beim Großen Preis von Spanien auf dem ersten Startplatz.

Der McLaren-Pilot war im Qualifying am Samstag nördlich von Barcelona klar schneller als sein Teamkollege Lando Norris (+0,209 Sek.) und sicherte sich damit die Pole Position für das Rennen am Sonntag (15 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X). Dahinter reihten sich Max Verstappen und George Russell ein, der Formel-1-Weltmeister im Red Bull und der Mercedes-Star fuhren die gleiche Zeit (+0,302).

„Wir haben von Anfang an die Pace gehabt, und heute war das Auto unglaublich“, sagte Piastri nach seiner vierten Pole in dieser Saison zufrieden. Monaco-Sieger Norris lobte seinen Kollegen und WM-Rivalen. „Oscar ist das ganze Wochenende schon brillant gefahren. Es wird ein interessanter Start morgen“, betonte er mit Blick auf den langen Weg zur ersten Kurve. Verstappen, der seine Runde vor Russell beendet hatte und deshalb vorgereiht wurde, war ebenfalls zufrieden. „Wir haben alles aus dem Auto rausgequetscht, es hat trotz der hohen Temperaturen gut funktioniert“, sagte der Niederländer.

McLaren dominiert das ganze Wochenende

Vor den Augen von Barca-Torjäger Robert Lewandowski dominierte McLaren die Zeitenjagd auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, nachdem Piastri zuvor auch im dritten freien Training eine überlegene Bestzeit aufgestellt hatte. Das zu Jahresbeginn neu festgelegte Frontflügel-Reglement, das die Flexibilität der Teile stärker einschränkt und in Barcelona erstmals gilt, bremste das britische Traditionsteam also nicht ein. Im Gegenteil, die Konkurrenz lag im Qualifying mit Respektabstand hinter dem Papaya-Duo.

Während Verstappen, Sieger der letzten drei Rennen in Barcelona, am Sonntag erneut ganz vorne mitfahren will, erlebte Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull eine herbe Enttäuschung. Der Japaner, der in den freien Trainings oft über ein rutschiges Auto geklagt hatte, belegte nach einer laut eigener Aussage sauberen Runde nur den 20. und letzten Startplatz. „Es ist sehr schwer zu erklären. Im ersten Training hat sich schon gezeigt, dass sich etwas nicht richtig anfühlt. Ich hatte immer Grip-Probleme, sehr seltsam“, sagte Tsunoda. Auch Williams-Pilot Carlos Sainz muss in der Heimat von Position 18 loslegen und auf eine Aufholjagd hoffen.

Vor dem neunten Saisonrennen führt Piastri die WM-Wertung mit 161 Punkten knapp vor Norris (158) an, Verstappen (136) liegt noch in Schlagdistanz.

(APA)

Bild: Imago