Piastri holt Sprint-Pole – Norris und Verstappen geschlagen

McLaren-Pilot Oscar Piastri (Australien) hat sich die Pole Position für den letzten Sprint der Formel-1-Saison gesichert und seine Rivalen um den WM-Führenden Lando Norris (England/McLaren) knapp geschlagen. Für Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) verlief der erste Showdown in Katar hingegen enttäuschend, der Red-Bull-Pilot holte nur den sechsten Platz für den Sprint am Samstag (15.00 Uhr/Sky).

„Es war ein sehr guter Tag, ich hatte einige Fehler in der Runde. Umso schöner, dass ich das sagen kann und trotzdem ganz vorne stehe. Es ist nur die Pole für den Sprint, aber auch da gibt es einige Punkte zu holen“, sagte Piastri, der in der WM wie Verstappen 24 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Norris hat. McLaren-Boss Zak Brown betonte: „Oscar ist zurück.“

Norris, der sich in Katar seinen ersten WM-Titel sichern kann, wurde Dritter hinter dem starken Engländer George Russell im Mercedes. Verstappen hingegen fluchte über das Auto, er wurde gar von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda geschlagen, der Fünfter wurde.

Ein erneutes Desaster erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Im Ferrari wurde der 40-Jährige nur 18., er schied damit bereits im ersten Teil aus. „Oh man, das Auto fährt einfach nicht schneller“, funkte er frustriert. Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) holte den 14. Startplatz.

(SID)/Beitragsbild: Imago