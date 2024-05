Piastri im Abschlusstraining von Imola Schnellster

Im Formel-1-Abschlusstraining von Imola hat sich McLaren-Fahrer Oscar Piastri überraschend die Bestzeit gesichert. Der Australier verwies am Samstag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari seinen Teamkollegen Lando Norris auf den zweiten Rang. Vor dem Qualifying wurde Carlos Sainz im Ferrari Dritter. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit Position sechs begnügen. Sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez sowie Fernando Alonso (Aston Martin) crashten jeweils.

Die Serie an Drehern ins Kiesbett setzte sich damit auch am Samstag fort. Alonso verlor in der Rivazza die Kontrolle über seinen Aston Martin und schlitterte in die Streckenbegrenzung, die Einheit wurde vorübergehend unterbrochen. Der zweimalige Weltmeister gab aber schnell Entwarnung und konnte aus seinem Wagen selbstständig wieder aussteigen. Alonso wurde anschließend obligatorisch von einem Arzt untersucht.

Wenige Minuten vor dem Ende der einstündigen Einheit erwischte es auch Perez. Der Mexikaner rutschte in der Variante Alta ins Kiesbett und demolierte sich am Red Bull den Frontflügel. Erneut wurden Rote Flaggen geschwenkt, die Einheit wurde aber nochmals aufgenommen.

Verstappen hat in Imola noch eine Menge Luft nach oben. „Es war schwierig, eine gute Balance zu finden, ich habe mich auch einfach nicht richtig wohl im Auto gefühlt“, hatte der 26-Jährige nach den ersten beiden Einheiten und schließlich Platz sieben am Freitag geklagt. Mit Galgenhumor ergänzte er: „Ich glaube, es kann gar nicht schlimmer werden.“ Viel besser wurde es Samstagmittag aber auch nicht.

