Piastri und Norris nach Ungarn-Kontroverse versöhnlich

Mit Fast-Food und einem Brettspiel gegen das Chaos: Oscar Piastri und Lando Norris haben sich nach ihrem kontroversen Doppelsieg in Ungarn kreativ abgelenkt.

„Wir haben uns etwas bei McDonald’s geteilt und Monopoly gespielt“, berichtete Piastri am Donnerstag. Nach einer Stallorder hatte Norris beim vergangenen Grand Prix auf dem Hungaroring die Führung an seinen australischen Teamkollegen zurückgeben müssen. Der Brite bedauert das.

Kontroverser McLaren-Doppelsieg – die Highlights aus Ungarn

„Die Tatsache, dass es Oscars ersten Sieg in der Formel 1 überschattet hatte, ist eine, die mich nicht gerade stolz macht. Die Tatsache, dass wir einen Doppelsieg geholt haben und das nach dem Rennen kaum erwähnt wurde, das ist der Teil, wegen dem ich mich schlecht fühle“, sagte Norris. Nach Piastris letztem Boxenstopp hatte der 24-Jährige diesen zunächst überholt. Erst nach langem Funkverkehr gab Norris schließlich nach, war aber dennoch fair geblieben.

Piastri will auch Norris unterstützen

„Er ist ein besseres Rennen gefahren als ich, er hatte einen besseren Start, er hat es verdient und es ist das Richtige, das zu tun“, sagte er anschließend. Sein Vorgehen hat bei Piastri offenbar Eindruck hinterlassen. „Wenn Lando in der Lage ist, die Meisterschaft zu gewinnen und sie mich um Hilfe bitten, dann werde ich das tun“, kündigte er an.

Insgesamt sind noch elf Grand Prix in dieser Saison zu fahren. Am Sonntag (ab 13:30 live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) steht der Große Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps an. Dort gehen die McLarens als Favoriten ins Rennen – und werden wohl hoffen, dass es besser als bei Monopoly läuft. „Alex Albon hat uns beide geschlagen“, offenbarte Piastri.

(SID) / Bild: Imago