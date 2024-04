Pichler und Kiel vor Bundesliga-Aufstieg: „Euphorie im Team ist noch gebremst“

Ex-Austria-Profi Benedikt Pichler befindet sich mit Holstein Kiel fünf Runden vor Saisonende auf Kurs Richtung Bundesliga-Aufstieg. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz lassen den Angreifer und Tabellenführer Kiel schon leise vom Aufstieg träumen.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sich bei uns keiner damit beschäftigt. Nachdem wir die ganz Saison konstant oben mitgespielt haben, merkst du in der Kabine, im ganzen Verein und der ganzen Stadt die gute Stimmung. Fünf Runden vor Schluss fangen da schon sehr viele an, zu träumen. Man selber denkt natürlich auch schon daran, wie es sein könnte, wenn man hochgeht“, sagte Pichler in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis.

Pichler tritt auch auf die Euphoriebremse

„Wir kennen die Liga innerhalb der Mannschaft alle viel zu gut, um jetzt zu sagen: ‚Das ist eine sichere Sache und schon so nah, dass man zum Träumen anfangen darf‘. Wenn man sich unseren Spielplan anschaut, sind das alle noch brutale Hausnummern. Da muss man erst einmal gewinnen. Auch St. Pauli, die Übermannschaft der ganzen Saison, hat jetzt zwei Spiele hintereinander verloren und ist jetzt in einer schwierigeren Situation. Deswegen ist die Euphorie in der Mannschaft noch gebremst.“, warnte der gebürtige Salzburger aber auch vor verfrühter Aufstiegs-Euphorie bei den Norddeutschen.

DAB | Der Audiobeweis #223 mit Benedikt Pichler