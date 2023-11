Piesinger: „Ich hätte natürlich gerne, dass Sturm Meister wird“

WAC-Profi Simon Piesinger hat sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis auch zum Titelrennen in der ADMIRAL Bundesliga geäußert. Dabei drückt der Verteidiger dem SK Sturm Graz, wo er selber von 2024 bis 2017 spielte, die Daumen.

„Natürlich hätte ich gerne, dass Sturm Meister wird und Salzburg vom Thron stößt. Ich verfolge das noch extrem. Ich wohne in Graz und gehe manchmal zu den internationalen Spielen ins Stadion. Es macht Spaß und die Entwicklung ist enorm“, sagte Piesinger.

Der gebürtiger Linzer hat aber nicht nur die Auftritte des SK Sturm im Blick, sondern verfolgt auch bei Ex-Klub Blau-Weiß Linz das Geschehen genauer. „Blau-Weiß hat sich gut entwickelt und spielt mittlerweile gut. Ich glaube, es wird nach der Punkteteilung nochmal wirklich eng und dann zählt es, ob man die Spiele gewinnt“, so Piesinger.

Bei seinem aktuellen Verein in Wolfsberg sieht Piesinger noch viel Luft nach oben. „Wir sind zu inkonstant, um zu sagen, dass wir das Niveau erreicht haben, das wir uns vorstellen. Man sieht in vielen Spielen, wie gut wir es können. Aber wenn wir die Leistung nicht auf den Platz bringen, dann sieht es geschlossen sehr mager aus. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen können wir allerdings auch die starken Gegner in der Liga besiegen“, sagte Piesinger.

Jetzt reinhören in die DAB-Folge mit Simon Piesinger

