Piesinger trifft im Finale: Legionärs-Duo gewinnt dänischen Pokal

Pokalsieg für zwei österreichische Legionäre in Dänemark: Ex-Sturm-Profi Simon Piesinger und der ehemalige Ried-Stürmer Marvin Egho gewinnen das Finale des Sydbank Pokalen mit Randers FC und sind nun dänische Pokalgewinner.

Im Finale gewinnt der Verein aus Ostjütland gegen SönderjyskE klar mit 4:0. Piesinger gelang dabei in der 53. Minute das Tor zum 3:0 per Kopf. Der Defensivspezialist spielte ebenso wie Egho in der Offensive durch.

Europacup-Teilnahme nach Cupsieg fix

Für Randers ist es inklusive der Erfolge des Vorgängervereins der bereits fünfte Pokalsieg der Historie. Darüber hinaus wird das Team am Europa-League-Play-off teilnehmen und zumindest in der Gruppenphase der Conference League spielen.

Auch in der dänischen Liga läuft es für den Verein des Legionär-Duos passabel: Derzeit liegt man auf dem sechsten Rang der Meistergruppe, beide ÖFB-Exporte konnten sich auch bereits in die Torschützenliste eintragen.

