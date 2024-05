Pikant: Dortmund bekäme bei Niederlage gegen Real Bellingham-Bonus

Pikante Nachwirkungen des Transfers von Fußballstar Jude Bellingham vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu Real Madrid – am Samstag die beiden Gegner im Londoner Champions-League-Finale: Im Transfervertrag haben die Clubs eine Nachzahlung in Millionenhöhe vereinbart, falls der 20-jährige Engländer mit Real nach dem Liga-Titel auch jenen in der Champions League holt. Sollte der BVB gegen Real verlieren, gäbe es so wenigstens einen kleinen zusätzlichen finanziellen Trost.

Für die Real-Stars Toni Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandez und Dani Carvajal geht es bei dieser Partie (Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) um den Champions-League-Rekord von sechs Titelgewinnen, sie würden mit dem Spanier Francisco Gento gleichziehen. Dieser hatte in den 50er- und 60er-Jahren sechsmal im Meistercup triumphiert.

(APA)/Bild: Imago