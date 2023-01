Pinkelnig kehrt in Hinterzarten aufs Podest zurück

via

via Sky Sport Austria

Eva Pinkelnig ist am Sonntag beim Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten aufs Podest zurückgekehrt. Nachdem die Gesamtweltcup-Führende am Samstag im Schwarzwald nur 13. geworden war, schlug die Vorarlbergerin einen Tag später zurück und landete mit Sprüngen über 107,5 und 103,5 m unmittelbar vor ihrer Teamkollegin Chiara Kreuzer auf Rang drei.

Pinkelnig musste sich nur Tagessiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen sowie der Slowenin Ema Klinec geschlagen geben.

Für die 34-jährige Pinkelnig war es im 15. Einzelbewerb dieser Saison der 13. Stockerlplatz, fünfmal stand sie ganz oben. Diesmal fehlten ihr zehn Punkte auf Ström, die im ersten Durchgang mit 112,5 m Schanzenrekord gesprungen war, bzw. 5,2 Zähler auf Klinec. Die Vortagessechste Kreuzer zeigte als Vierte mit Sätzen über 103,5 und 103 m wieder einen ausgezeichneten Wettkampf. Jacqueline Seifriedsberger erzielte mit Platz 16 ihr bestes Saisonergebnis. Hannah Wiegele verpasste als 35. die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

(APA)

Artikelbild: Imago