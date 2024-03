Pinkelnig siegt zum Saisonabschluss in Planica

Skispringerin Eva Pinkelnig hat die Saison mit ihrem 15. Weltcup-Sieg ausklingen lassen. Die Vorarlbergerin gewann am Donnerstag das letzte Springen in Planica vor der Kanadierin Alexandria Loutitt und Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc aus Slowenien.

Mit der Sechsten Jacqueline Seifriedsberger, der Siebenten Lisa Eder und Sara Marita Kramer, die Zehnte wurde, kamen insgesamt vier ÖSV-Athletinnen in die Top Ten. Julia Mühlbacher war am Ende 14., Chiara Kreuzer belegte Rang 20.

Pinkelnig hatte nach einem Satz auf 100,5 m schon nach dem ersten Durchgang geführt, im zweiten erreichte sie mit 103,5 m abermals die Höchstweite. Die Weltcup-Entscheidungen waren schon zuvor gefallen. Prevc ist Gesamtsiegerin, Pinkelnig kam hinter ihr auf den zweiten Platz. Im Nationencup triumphierte Österreich.

Pinkelnig war aufgrund einer Knieverletzung allerdings erst verspätet in diese Saison eingestiegen. Ihr erster Bewerb war das Springen in Garmisch-Partenkirchen am 30. Dezember 2023. Die 35-Jährige sprang danach noch 15-mal auf das Podest und feierte sechs Siege.

(APA) / Artikelbild: GEPA