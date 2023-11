Pinkelnig verpasst Weltcup-Auftakt in Lillehammer

Eva Pinkelnig wird den Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen in Lillehammer verpassen. Wie die Gesamtweltcup-Siegerin am Donnerstag gegenüber dem ORF erklärte, laboriert sie nach Trainingssprüngen an einer Knieblessur.

„Ich hatte in Oberstdorf sehr viele weite Sprünge und habe am Wochenende darauf gemerkt, dass mein Knie reagiert hat. Es ist nichts Großartiges, aber es braucht eine Pause“, sagte die 35-Jährige. In Lillehammer startet am 2. und 3. Dezember die neue Saison.

Ob Pinkelnig Mitte Dezember in Engelberg einsteigen kann, ließ Österreichs Sportlerin des Jahres offen. „Ich hoffe es. Wir sind vorsichtig, denn die Gesundheit ist das höchste Gut. Wir arbeiten intensiv daran, dass ich schnell wieder fit werde“, sagte die Vorarlbergerin. Sie wolle die restliche Saison bis Mitte März 2024 dann „wirklich durchhalten“.

