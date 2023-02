Pinkelnig will auf Normalschanze genussvoll glänzen

via

via Sky Sport Austria

Fünf ihrer sechs Weltcup-Saisonsiege und etliche weitere Podestplätze hat Eva Pinkelnig auf Normalschanzen gefeiert. Folgerichtig soll für die Vorarlbergerin am Donnerstag auf dem kleinen Planica-Bakken ihre erste WM-Einzelmedaille her. Im ÖSV-Team darf sich aber auch die wiedererstarkte Chiara Kreuzer durchaus Hoffnungen darauf machen. Ungewissheit herrscht jedoch hinsichtlich der Verfassung der seit Mitte Jänner im Weltcup nicht angetretenen Sara Marita Kramer.

Pinkelnig schwebt dagegen schon seit November mit 17 Podestplätzen in 21 Bewerben auf einer Erfolgswelle. Mit einer simplen Erklärung für ihren Höhenflug will und kann die 34-Jährige nicht aufwarten. „Es gibt nicht den einen Grund, den gibt es selten für Niederlagen und selten für Siege, es spielt einfach viel zusammen. Es sind einfach die Puzzleteile, die sich fügen“, erläuterte Pinkelnig.

Die Dornbirnerin nannte auf ihre Erfolgsrezept angesprochen zwar vorgenommene Veränderungen an, Details verriet sie aber nicht. „Das ist das Geheimnis, das ich nicht erzähle. Aber es sind viele Faktoren, da spielt alles rein, was das Skispringen ausmacht – Athletik, Sprungtechnik, Material, das perfekte Set-up.“ Sie habe an mehreren Stellschrauben gedreht, ihren eigenen Weg durchgesetzt und irgendwann habe es klick gemacht.

Häufig fällt bei Pinkelnigs Ausführungen das Wort genießen, das sie für sich so erklärt: „Es sind die Momente, wo ich bei mir bin, wo ich die Freiheit spüre. Wo ich spüre, was mein Körper und mein Geist fähig sind zu leisten.“ Sie werde das erst mit Mitte 20 erlernte Skispringen nicht mehr lange betreiben können und deshalb genieße sie jetzt jeden Moment. Und zwar unabhängig vom Ausgang. „Wenn ich meine Leistung abrufe, kann ich auch über einen fünften Platz lachen.“

Auch Kreuzer in Hochform – Fragezeichen Kramer

Ebenfalls in einem Hoch, jedoch erst seit einigen Wochen, befindet sich Kreuzer. „Ich bin noch nie gut in Form zu einer WM gefahren“, zeigte sich die Salzburgerin gerüstet für den Auftakt. Dass sie auf Normalschanzen ganz vorne mitmischen kann, hat die 25-Jährige unlängst nicht nur mit ihrem Sieg in Hinzenbach bewiesen.

Kreuzer ist erleichtert, dass sie auf neuem Skimaterial nach anfänglichen Problemen, mitverursacht durch mehrere Krankheitspausen, wieder auf Erfolgskurs ist. „Ich habe mich Schritt für Schritt nach vorne gehantelt. Ich bin echt froh, dass der Weg noch so geendet hat. Direkt aus ihrer mehrwöchigen Pause nach wenig überzeugenden Leistungen kehrt Weltcup-Titelverteidigerin Kramer zurück. „Ich kann einfach ganz entspannt reingehen, es sind null Erwartungen da“, sagte die 21-jährige Salzburgerin.

Abgesehen von der Ungewissheit bezüglich Kramer kann ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer aber sehr zuversichtlich sein. „Es ist in den letzten Monaten und Wochen sehr gut gelaufen, speziell für Eva mit ihrer herausragenden Saison. Auch Chiara ist immer stärker in Form gekommen. Wir sind sehr gut unterwegs.“

Für Pinkelnig sei eine Medaille kein Selbstläufer oder gar Pflicht, dafür sei die Konkurrenz zu stark. „Auch andere Nationen haben Topathletinnen. Es gibt nur drei Medaillen, da muss viel passen und man braucht auch Glück an dem Tag, aber die Voraussetzungen sind da“, sagte Rodlauer.

Titelverteidigerin und nach einer starken Saison eine der Favoritinnen ist auf ihrer Heimschanze die Slowenin Ema Klinec. Zu den Siegertipps zählt auch die deutsche Gesamtweltcupzweite Katharina Althaus, wie Pinkelnig sechsfache Saisonsiegerin.

Ex-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz fehlt diesmal verletzt, sie stand Kramer in jüngster Zeit aber als Ratgeberin zur Seite. Die bisher einzige WM-Einzelmedaillengewinnerin im aktuellen ÖSV-WM-Team ist Jacqueline Seifriedsberger, die 2013 Bronze holte. Diesmal schaffte sie es aber nicht ins Aufgebot. Die zuletzt in Rasnov drittplatzierte Julia Mühlbacher bekam nach starken Trainingssprüngen den Vorzug. „Dass ich da sein kann, ist die Draufgabe. Damit hat keiner gerechnet“, sagte die 18-jährige Junioren-WM-Dritte Mühlbacher.

(APA)/Bild: GEPA