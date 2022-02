Pinturault zog sich bei Sturz im Kombi-Slalom Schulterverletzung zu

Der Franzose Alexis Pinturault kann trotz seines Sturzes im Slalom der alpinen Kombination im Riesentorlauf am Sonntag in Yanqing um seine dritte Olympia-Medaille in Folge in dieser Disziplin fahren.

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison habe laut Angaben von Frankreichs Olympischem Komitee (CNOSF) am Donnerstag eine Verletzung an der rechten Schulter erlitten. Klinische und radiologische Untersuchungen hätten aber lediglich eine Prellung ergeben.

Pinturault hat 2014 und 2018 im Riesentorlauf jeweils Olympia-Bronze gewonnen. Zudem holte er 2018 in Pyeongchang in der Kombination hinter Marcel Hirscher Silber. In dieser Weltcup-Saison landete der 30-Jährige bisher dreimal auf dem Podest – zweimal im Riesentorlauf und einmal im Slalom.

(APA)

Artikelbild: GEPA