Pioneers verlieren auch zweites Heimspiel gegen Asiago

Die Pioneers Vorarlberg haben in der ICE Hockey League auch das zweite Heimspiel gegen Asiago binnen 24 Stunden verloren.

Einem 3:4 n.V. am Vortag folgte im Vergleich der Liga-Neulinge am Mittwoch ein 1:4 (0:1,1:2,0:1) aus Sicht der Feldkircher. Die am Tabellenende liegenden Vorarlberger haben nun bereits fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten aus Italien, auf Platz zehn fehlen ihnen zehn Punkte.

Nachdem Mark Simpson die Gäste bereits nach 47 Sekunden voran gebracht hatte, schaffte Layne Viveiros (29.) zwar den Ausgleich. Fünf Minuten später schlug Simpson aber noch ein weiteres Mal für Asiago zu, ein Comeback der Pioneers sollte es nicht mehr geben. Asiago baute die Führung bis zur 45. Minute auf 4:1 aus, Spannung kam dann keine mehr auf.

(APA)

Bild: GEPA