Pioneers Vorarlberg verpflichten Habscheid als Coach

Das neue Team der ICE Hockey League, die Pioneers Vorarlberg, hat mit dem Kanadier Marc Habscheid einen Trainer verpflichtet. Das vermeldete der Verein am Montag. Habscheid spielte in seiner aktiven Zeit von 1982 bis 1996 in der NHL und stand dort bei diversen Topteams unter Vertrag. Bei den Edmonton Oilers zählte auch Wayne Gretzky zu seinen Mannschaftskollegen.

In seiner Trainerlaufbahn war er unter anderem als Headcoach der kanadischen Nationalmannschaft und als Assistenzcoach bei den Boston Bruins aktiv. Der EC Red Bull Salzburg hat sich mit dem kanadischen Abwehrspieler Andrew MacWilliam verstärkt. Der 32-Jährige spielte in den vergangenen zwei Saisonen für Red Bull München. In diesen zwei Jahren kam MacWilliam auf 75 DEL-Einsätze und erzielte dabei zwei Tore und 16 Assists.

