Pioneers ziehen erstmals in der Klubgeschichte ins Playoff ein

Die Pioneers Vorarlberg haben zum ersten Mal in der Club-Geschichte den Einzug ins Playoff der ICE Hockey League geschafft. Die Vorarlberger behielten am Dienstag im zweiten Spiel der Pre-Playoffs gegen den HC Innsbruck deutlich mit 5:2 die Oberhand und entschieden die höchstens drei Partien umfassende Serie vorzeitig mit 2:0 für sich.

Die erste Partie am Sonntag hatte das Team aus Feldkirch mit 6:3 gewonnen gehabt. Der letzte Viertelfinalist muss noch ermittelt werden.

Ljubljana erkämpft Entscheidungsspiel

Olimpija Ljubljana erkämpfte mit einem klaren 6:2 gegen HC Pustertal ein Entscheidungsspiel. Drei Treffer im Mittelabschnitt brachten dabei vor mehr als 3.000 Zuschauern die Vorentscheidung nach einem 1:1 nach 20 Minuten. Damit sind die „Drachen“ zu Hause gegen die „Wölfe“ in der laufenden Saison weiter unbesiegt.

Partie Nummer drei geht am Donnerstag in Bruneck in Südtirol über die Bühne. An diesem Tag werden im Rahmen des Viertelfinal-Pick auch die Spielpaarungen der Runde der letzten acht ermittelt. Der KAC kann sich als Grunddurchgangssieger dabei als erstes Team einen Gegner aussuchen.

Owre sichert Pioneers Sieg

Die Pioneers konnten sich vor 3.122 Anhängern in der Vorarlberghalle einmal mehr auf Steven Owre verlassen. Der 27-jährige Stürmer erzielte einen Tag nach der Bekanntgabe seiner Wahl zum wertvollsten Spieler („MVP“) des Grunddurchganges einen Doppelpack (1., 28.). Damit hält der Amerikaner nun bereits bei 33 Saisontoren. Für die Gäste waren zwei Treffer von Nathanael Halbert (5., 52.) zu wenig. Für die Tiroler war die Wahl des Gegners nicht erfolgreich. Im Gegensatz zur starken Bilanz zuvor setzte es ausgerechnet zum Start der K.o.-Phase zwei bittere Niederlagen, die das Saisonende besiegelten.

Ergebnisse Pre-Playoff („best-of-three“, 2. Spiel): Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck 5:2 (2:1,3:0,0:1). Endstand in der Serie: 2:0, Olimpija Ljubljana – Pustertal Wölfe 6:2 (1:1,3:0,2:1). Stand in der Serie: 1:1. Entscheidungsspiel am Donnerstag in Bruneck

