Pistons verderben 41. Geburtstag von LeBron James

Basketball-Superstar LeBron James hat zum 41. Geburtstag keine Geschenke der Detroit Pistons erhalten. James und die Los Angeles Lakers kassierten am Dienstag (Ortszeit) in der NBA eine 106:128-Heimniederlage gegen das Team aus Michigan.

„Wir hatten das ganze Jahr über keine vollständige Mannschaft. Einige sehr wichtige Spieler fehlen. Es ist sehr schwer, einen Rhythmus auf dem Spielfeld zu finden. Aber die bessere Mannschaft hat gewonnen“, sagte James. Der Jubilar kam auf 17 Punkte und ist erst der zwölfte Spieler in der NBA-Geschichte, der mit 41 oder älter in der stärksten Basketballliga der Welt noch am Parkett steht. James bestritt sein 1.577. Match, nur Robert Parish hat mehr (1.611). Trainer JJ Redick bemängelte insgesamt 20 Ballverluste, die die Pistons für 30 Punkte nutzten: „Das hat uns gekillt.“

Unterdessen feierten die Los Angeles Clippers einen 131:90-Heimsieg gegen die Sacramento Kings. Für die Clippers war es der fünfte Erfolg in Serie. Die Altstars Kawhi Leonard mit 33 Punkten und James Harden mit 21 machten den Unterschied. Erfolgreichster Werfer der Kings war Nique Clifford mit 18 Punkten.

(APA/SID) / Foto: IMAGO