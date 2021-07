“Pitch Competition” zeigt Abnahme der Rasenqualität

Die Rasenqualität der Plätze von Österreichs Fußball-Bundesligisten hat in der vergangenen Saison abgenommen. Zu diesem Schluss kommt die “Pitch Competition” der Fußballer-Gewerkschaft VdF.

So habe die Umfrage unter den Spielern ergeben, dass der Zustand der Rasen deutlich schlechter war als noch im Vorjahr. Nach dem guten Durchschnittswert von 7,4 kamen die Austragungsorte diesmal nur auf 6,3 Punkte. Das teilte die VdF in einer Aussendung am Freitag mit.

Vor allem die Plätze in Graz, wo neben Sturm auch der GAK in der Merkur Arena auftritt, in der Südstadt (Admira), Hartberg und Innsbruck (WSG und Wacker Innsbruck) wurden vergleichsweise schlecht bewertet. In der steirischen Hauptstadt wurde inzwischen allerdings ein völlig neues Grün aufgelegt. “Durch Corona hat sich der Zeitplan geändert, der Rasen wurde deutlich öfter bespielt, und im Winter wurde so früh begonnen wie nie zuvor”, erklärte VdF-Projektleiter Gregor Pötscher. Traditionell die besten Noten erhielten mit Abstand die Plätze von Meister Salzburg und Rapid.

(APA) / Bild: GEPA