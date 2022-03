Pittsburgh Penguins deklassieren Detroit zweistellig

via

via Sky Sport Austria

Die Pittsburgh Penguins haben als dritte Mannschaft in den vergangenen 26 Jahren elf Tore in einem Spiel der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Die Penguins deklassierten am Sonntag die Detroit Red Wings mit 11:2. Jewgenij Malkin verbuchte einen Hattrick und einen Assist und war der einzige Pittsburgh-Spieler mit mehr als einem Treffer.

In diesem Jahrhundert waren davor nur den Ottawa Senators 2001 (11:5 gegen die Washington Capitals) und Washington 2003 (12:2 gegen die Florida Panthers) elf Tore oder mehr geglückt.

NHL-Highlights von Sonntag

New York Islanders – Tampa Bay Lightning 1:4

New York Rangers – Buffalo Sabres 5:4 n.V.

Nashville Predators – Philadelphia Flyers 5:4

Minnesota Wild – Colorado Avalanche 3:2 n.V.

Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 2:1 n.V.

Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 5:2

New Jersey Devils – Montreal Canadiens 3:2 n.P.

(APA) / Bild: Imago