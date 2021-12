PK angekündigt: Barca-Star Agüero verkündet wohl Karriereende

Beim argentinischen Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero (33) vom FC Barcelona stehen die Zeichen auf Rücktritt und Karriereende.

Nach seinem Zusammenbruch in einem Spiel der spanischen Liga am 30. Oktober hat der Torjäger für Mittwoch eine Pressekonferenz anberaumt.

Agüero leidet an starken Herzrhythmusstörungen, die Erkrankung scheint so gravierend, dass der Gaucho seine Laufbahn wohl nicht mehr fortsetzen kann. Die lokalen Medien in Barcelona gehen jedenfalls davon aus, dass Agüero seinen Abschied verkünden wird. An der Pressekonferenz nimmt auch Barca-Präsident Joan Laporta teil.

(SID)

Bild: DPA