PL-Comeback am Boxing Day: WM-Aufsteiger zurück im Liga-Alltag

Die Premier League ist zurück! Nur acht Tage nach dem WM-Finale nimmt die englische Liga zum traditionellen Boxing Day (ab 13.20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League) ihren Spielbetrieb wieder auf.

Neben den Titelaspiranten und großen Namen werden unmittelbar nach der Endrunde in Katar auch die Shootingstars des Turniers im Fokus stehen – sie alle wollen dabei an ihre starken Leistungen im Teamtrikot anknüpfen.

Emiliano Martinez

Der argentinische Neo-Weltmeister und beste Torhüter des Turniers sorgte in Katar mit starken Paraden ebenso wie mit provokanten Gesten für Aufsehen. Seit Sommer 2020 spielt der Rückhalt des Messi-Teams für Aston Villa und ist damit statt in WM-Partien wieder im umkämpften PL-Mittelfeld gefordert. In 15 Ligapartien blieb Martinez bislang viermal ohne Gegentor. Am Boxing Day ist der Schlussmann – sofern bereits matchfit – gegen den FC Liverpool (ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League) wohl ähnlich gefordert wie im Endspiel.

VIDEO: Martinez entschärft Zaha-Elfer – Gegentor erst im Nachschuss

Alexis Mac Allister

Ähnlich unter dem Radar wie Argentiniens Goalie war bis zur Endrunde auch Mittelfeldmotor Alexis Mac Allister. Der Brighton-Profi machte sich als kombinationsstarker Box-to-Box-Spieler einen Namen und kehrt nun als Weltmeister zum Tabellensiebten zurück. Die „Seagulls“ treffen bei der PL-Rückkehr auf den FC Southampton (ab 15.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport 3) und wollen in Reichweite der europäischen Startplätze bleiben. Mac Allister erhält allerdings Sonderurlaub von seinem Verein und wird erst im kommenden Jahr zum Team stoßen.

VIDEO-Highlights: Mac Allister-Doppelpack gegen Leicester

Nayef Aguerd

Der marokkanische Innenverteidiger war bis zu seiner Verletzung der defensive Abräumer der Nordafrikaner. In den ersten vier Partien mussten die späteren WM-Vierten nur einen Gegentreffer hinnehmen – ein Eigentor Aguerds beim Sieg gegen Kanada. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung wurde der Defensivspieler gerade rechtzeitig für die WM fit und bestritt davor erst eine PL-Saisonpartie. Sein Arbeitgeber West Ham startet gegen Arsenal (ab 20.50 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1) in die Liga-Fortsetzung – ein Einsatz des Verteidigers dürfte fraglich sein.

Sichere dir jetzt den Sky X Traumpass und streame alle Spiel live

Lucas Paqueta

Erst 25 Jahre alt, doch bereits drei Transfers im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro: Lucas Paqueta zeigte sein Können vor seiner PL-Zeit bereits in Italien und Frankreich, bei der WM gehörte der West-Ham-Profi endgültig zum Stamm der brasilianischen Elf. Im Achtelfinale erzielte er den vierten Treffer gegen Südkorea, beim dramatischen Aus gegen Kroatien bereitete er Neymars Führungstreffer vor. In der Premier League wartet Paqueta noch auf seinen Durchbruch, in den bisherigen acht Saisonpartien hält er erst bei zwei Assists.

VIDEO: Paqueta-Assist zu Benrahmas Volltreffer

Kaoru Mitoma

Diese Szene des japanischen Edeljokers ging um die Welt: Im dritten Vorrundenspiel kratzte der Brighton-Linksaußen den Ball um Haaresbreite von der Linie und legte so das 2:1 durch Ao Tanaka vor. Auch gegen Deutschland war der England-Legionär am Umschwung beteiligt. Gegen Kroatien avancierte er zum Pechvogel, als er Japans zweiten Elfmeter vergab. In der Premier League bildet er künftig wieder mit Argentinien-Weltmeister Mac Allister ein Gespann, bei bisher neun Einsätzen gelang Mitoma je ein Tor und ein Assist.

Matty Cash

Im Vorjahr erst debütiert, avancierte der Aston-Villa-Profi zum polnischen WM-Dauerbrenner. Auf der rechten Abwehrseite gesetzt, hatte der gebürtige Engländer die schwierigen Aufgaben, Lionel Messi und Kylian Mbappe in Schach zu halten und gehörte mit Elferkiller Wojciech Szczesny zu den prägendsten Akteuren Polens Defensive. Auch bei Aston Villa ist der Außenverteidiger Teil des Stammpersonals und wirkte in 13 PL-Begegnungen mit. Als Teamkollege von Argentinien-Goalie Martinez und seinem Landsmann Jan Bednarek fordert er die „Reds“ (ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League) zum Liga-Comeback.

Antonee Robinson

Auf der anderen Abwehrseite stellte Antonee Robinson als Fulham-Profi einen fixen Bestandteil des US-amerikanischen Abwehrpersonals dar. Er schaffte im Defensivbund mit FFC-Mitspieler Tim Ream den Einzug ins Achtelfinale, wo allerdings gegen die Niederlande Schluss war. Mit den Aufsteigern belegt das US-Duo derzeit den etwas überraschenden neunten Ligaplatz und ist damit auf bestem Weg Fulhams Achterbahnfahrt zwischen PL und Championship zu beenden. Im Londoner Stadtduell sind die Cottagers ebenso am heutigen 26. Dezember gegen Crystal Palace (ab 15.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport 3) gefordert.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.