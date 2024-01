PL-„Comeback“: Herzog-Schützling kehrt zu Nottingham zurück

Premier-League-Rückkehr für einen südkoreanischen Stürmer: Ui-Jo Hwang kehrt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Norwich City zum PL-Team Nottingham Forest zurück.

Die zweimaligen Europacup-Sieger reagieren damit auch auf den Langzeit-Ausfall von Stürmer Taiwo Awoniyi. Hwang, der erst im Sommer verliehen wurde, erzielte in der bisherigen Championship-Saison drei Treffer in 17 Spielen. Als Mittelstürmer stand er auch in den meisten bisherigen Machtkader des südkoreanischen Trainerteams um Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog. In den neun Spielen seit dem Trainerwechsel erzielte Südkoreas Fußballer des Jahres 2018 drei Länderspiel-Tore, im finalen Aufgebot für den Asien-Cup in Katar fehlt Hwang jedoch.

Neben dem Offensivmann beordert Forest auch Linksaußen Alex Mighten von Kortrijk zurück nach England. Zunächst sind die „Tricky Trees“ im FA-Cup-Wiederholungsspiel gegen Drittligist Blackpool im Einsatz, der nächste PL-Auftritt folgt am 20. Jänner bei Brentford – streame die Premier League auch im neuen Jahr mit dem Sky-X-Traumpass!

(Red.)

Beitragsbild: Imago.