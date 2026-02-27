PL-Klub bindet Trainer langfristig
Erst im vergangenen Sommer war Keith Andrews als Nachfolger des zu den Tottenham Hotspur abgewanderten Thomas Frank beim Brentford FC angeheuert.
Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2028 – nun ist sein neues Arbeitspapier bis 2032 datiert.
Die Saison verläuft für die „Bees“ bislang sehr zufriedenstellend. Mit 40 Punkten rangiert der Klub aus dem Westen Londons aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der Premier League und mischt beim Kampf um das internationale Geschäft ordentlich mit. Zudem steht Brentford im Achtelfinale des FA Cups. Chefcoach Andrews hat an der positiven Entwicklung einen großen Anteil.
