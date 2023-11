PL-Klub heiß auf Bellingham-Bruder

Tottenham Hotspur hat nach Informationen von Football Insider Interesse an Jobe Bellingham, dem Bruder von Real-Star Jude Bellingham.

Der 18-Jährige stammt wie Jude aus der Jugend von Birmingham City, spielt aber seit Sommer für den AFC Sunderland in der Championship. Dort ist Jobe Bellingham Stammspieler, stand in allen bisherigen 16 Ligaspielen in der Startelf (3 Tore und 1 Vorlage). Jobe Bellingham ist offensiv flexibel einsetzbar, spielt aber meistens auf der Zehner-Position.

(Red.)

