PL-Klub heiß auf Kalajdzic – Stuttgart fordert hohe Ablösesumme

Dass Sasa Kalajdzic nach 16 Toren in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga und der Teilnahme an der EURO auf dem Zettel einiger Top-Klubs steht, ist kein Geheimnis. Sollte der FC Chelsea nicht wie gewünscht Erling Haaland vom BVB verpflichten können, soll der österreichische Stürmer des VfB Stuttgart als billigere Alternative gekauft werden. So berichtet The Athletic.

Ganz billig wird Kalajdzic aber wohl nicht zu haben sein. Durch die Verkäufe von Gregor Kobel (für etwa 15 Millionen Euro zum BVB) und Nicolas Gonzalez (für etwa 23,5 Millionen Euro zur AC Florenz) “haben wir unsere Hausaufgaben auf der Einnahmenseite komplett erledigt und das macht es deutlich entspannter in jede Art von Verhandlung zu gehen”, so VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Sky Mikrofon. Das deutet an, dass die Stuttgarter ihren Top-Stürmer nur für eine sehr hohe Summe ziehen lassen würden.

Zudem geht man nicht von einem Abgang des 24-Jährigen aus. Kalajdzic fühle sich “pudelwohl”. Mislintat verrät: “Er hat den ganzen Sommer in VfB-Klamotten trainiert.” Auch Cheftrainer Pellegrino Matarazzo plane fest mit dem Stürmer für die kommende Saison. In Stuttgart hat er noch zwei Jahre Vertrag.

(APA)

Bild: Imago