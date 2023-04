PL-Klubs offenbar an Danso interessiert

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind mehrere Premier-League-Vereine an ÖFB-Teamspieler Kevin Danso interessiert.

Der Verteidiger spielt derzeit eine herausragende Saison beim französischen Erstliga-Klub RC Lens. Danso stand in allen 32 Ligue-1-Spielen über 90 Minuten auf dem Platz und erzielte ein Tor und eine Vorlage. Lens belegt aktuell überraschend den dritten Rang in der höchsten Spielklasse Frankreichs.

Der 24-jährige Danso wechselte 2021 vom FC Augsburg nach Lens. Im kommenden Sommer könnte der nächste Karriereschritt folgen. Laut Fabrizio Romano sind auch spanische und italienische Vereine am 13-fachen Teamspieler dran.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick lobte am Mittwoch die Entwicklung von Danso: „Es haben sich jetzt einige Spieler in den Vordergrund gespielt. Kevin Danso zum Beispiel ist für mich einer der interessantesten Innenverteidiger, die es derzeit in Europa gibt. Er steht bei vielen großen Clubs auf der Wunschliste ganz oben.“

Premier League clubs are entering the race to sign Kevin Danso in the summer after his excellent season at Lens. 🇦🇹🇬🇧 #transfers

Discussions took place in England with his agents — following Italian & Spanish clubs interest. https://t.co/A3DL8qablP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2023