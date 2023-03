PL mit Chelsea & Leeds, Bundesliga mit BVB & Leipzig – der Fußball-Samstag LIVE auf Sky!

Sky überträgt von Freitag bis Sonntag alle angesetzten Spiele des 28. Spieltags der Premier League in voller Länge, sechs davon live

Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann führen ab 14:00 Uhr durch den Nachmittag der Deutschen Bundesliga bei Sky mit Hoffenheim – Hertha, Augsburg – Schalke, Bochum – Leipzig und Stuttgart – Wolfsburg

Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ in Dortmund

„Sky90“ am Sonntag ab 18:00 Uhr u.a. mit Sky Experte Lothar Matthäus und Friedhelm Funkel

Von Freitag bis Sonntag zeigt Sky dann alle sieben angesetzten Partien des 28. Spieltags in der Premier League in voller Länge, sechs davon live. Aufgrund des ebenfalls an diesem Wochenende stattfindenden FA-Cup-Viertelfinals wurden drei Begegnungen auf einen späteren Termin verschoben.

Am Samstagnachtmittag stehen drei Spiele gleichzeitig auf dem Programm. Ab 15:50 Uhr zeigt Sky die Spiele des FC Southampton gegen Tottenham Hotspur und der Wolverhampton Wanderers gegen Leeds United mit Maximilian Wöber. Parallel können Sky Kund:innen das Duell zwischen dem FC Brentford und Leicester City im Livestream auf skysportaustria.at/streaming verfolgen. Komplettiert wird der Samstag aus England ab 18:20 Uhr von der Partie des FC Chelsea gegen den FC Everton.

Die Premier League am Samstag live bei Sky:

28. Spieltag

Samstag:

15:50 Uhr: FC Southampton – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Leeds United live auf Sky Sport 6

16:00 Uhr: FC Brentford – Leicester City im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

18:20 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

20:55 Uhr: Aston Villa – AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

Die Deutsche Bundesliga verabschiedet sich an diesem Wochenende in die Länderspielpause. Bevor in zwei Wochen in München das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und dem BVB steigt, steht an diesem Spieltag vor allem das Geschehen im Tabellenkeller im Fokus. Nur drei Punkte trennen die letzten fünf Mannschaften voneinander und auch der FC Augsburg und der 1. FC Köln dürfen sich mit jeweils sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch nicht in Sicherheit wiegen. Die Partien aller sieben Mannschaften auf den Plätzen zwölf bis 18 zeigt Sky am Samstag live.

Alle vier Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz sowie im Anschluss das „tipico Topspiel der Woche“ live und exklusiv.

Ab 14:00 Uhr begrüßen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ auf die Nachmittagsspiele ein. Am meisten auf dem Spiel steht im direkten Kellerduell zwischen der TSG Hoffenheim mit Christoph Baumgartner und Hertha BSC. Seit mittlerweile 14 Spielen in der Deutschen Bundesliga ist das Team von Baumgartner ohne Sieg und in diesem Zeitraum von Platz vier auf Platz 18 abgestürzt. Die Gäste aus Berlin stehen ihrerseits nur drei Punkte vor den Hoffenheimern und könnten sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Außerdem empfängt am Samstagnachmittag der FC Augsburg den FC Schalke. Während die Königsblauen seit sieben Spielen ungeschlagen sind, konnten die Schwaben die bisherigen vier Heimspiele in diesem Jahr alle gewinnen. Komplettiert wird die Konferenz im Tabellenkeller von den Begegnungen des VfL Bochum mit Kevin Stöger gegen RB Leipzig mit Konrad Laimer und des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer.

Das „tipico Topspiel der Woche“ in Dortmund

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus dem Signal-Iduna-Park. Der BVB musste im Revierderby am Samstag erstmals seit langem wieder Punkte lassen. Gegen die Kölner von Dejan Ljubicic und Florian Kainz, die in sechs ihrer letzten sieben Spiele ohne Torerfolg blieben, will die Borussia zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Der 25. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15:15 Uhr: FC Augsburg – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: VfL Bochum – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel SV Darmstadt 98 – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Beitragsbild: Imago.