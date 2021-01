PL-Profis verstoßen gegen Corona-Regeln: ManCity & Tottenham verärgert

Premier-League-Clubs und -Trainer haben sich verärgert geäußert, weil mehrere Fußball-Profis zuletzt gegen die in England geltenden Corona-Regeln verstoßen haben. Darunter sind Spieler der Spitzenclubs Tottenham und Manchester City. “Der Verein hat Kenntnis von einem Bruch der Corona-Regeln durch Benjamin Mendy”, teilte City am Sonntag mit und kündigte eine interne Untersuchung an.

Auch Tottenham-Coach Jose Mourinho reagierte am Samstag verstimmt, nachdem drei Spurs-Profis die Vorschriften missachtet hatten. Unter den Regelbrechern war laut dem Portugiesen auch Sergio Reguilon, dem Mourinho ein Weihnachtsgeschenk gemacht hatte. “Ich habe ihm das gegeben, weil mir gesagt wurde, dass er Weihnachten alleine feiern muss, und ich an ihn gedacht habe”, sagte Mourinho am Samstag. “Er war nicht allein, wie man sehen konnte, und wir als Club sind natürlich enttäuscht, weil wir die Spieler alle aufgeklärt und ihnen die Regeln vorgegeben hatten.”

Das Tottenham-Trio soll zusammen mit Manuel Lanzini von West Ham United sowie mit Freunden und Familien Weihnachten gefeiert haben. Ein Foto davon kursierte in britischen Medien. Besuche in anderen Haushalten und Treffen mit Personen aus anderen Haushalten sind wegen des Anstiegs der Corona-Infektionen in Großbritannien seit Mitte Dezember verboten. Lanzini und Spurs-Profi Erik Lamela entschuldigten sich am Wochenende auf Twitter.

Die Regelverstöße sorgten auch deshalb für Empörung, weil zuletzt mehrere Spiele als Corona-Vorsichtsmaßnahme abgesagt wurden, darunter die Partie von Manchester City bei Everton. City-Coach Pep Guardiola hatte am Freitag zudem berichtet, dass ihm im Auswärtsspiel bei Chelsea am Sonntag fünf Spieler fehlen, die sich wegen einer Infektion mit dem Virus isolieren müssen.

Auch Fulham-Profi Mitrovic missachtete Regeln

Auch das Match zwischen Tottenham und Fulham, bei dem mehrere Corona-Infektionen registriert wurden, war verschoben worden. Nun wurde bekannt, dass Fulham-Stürmer Alexander Mitrovic ebenfalls die Corona-Regeln gebrochen und mit Crystal-Palace-Profi Luka Milivojevic gefeiert haben soll. Fulham bestätigte entsprechende Ermittlungen. Palace-Trainer Roy Hodgson sagte, Milivojevics Verhalten schade dem Image des Clubs und dem Image des Spielers.

Großbritannien verzeichnete am Wochenende eine Rekordzahl von neuen Infektionen. Als möglicher Grund gilt die neue und vermutlich deutlich ansteckendere Coronavirus-Variante. West-Brom-Trainer Sam Allardyce sprach sich für eine Unterbrechung der Saison aus, Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist dagegen. Die Premier League hat einen Spielstopp bisher kategorisch ausgeschlossen, wohl auch, weil es in dem eng getakteten Spielplan kaum Ausweichtermine gibt.

