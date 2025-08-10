Platz drei am Nürburgring: Auer behauptet DTM-Gesamtführung

Lucas Auer hat in der DTM mit dem dritten Platz im zweiten Rennen auf dem Nürburgring die Gesamtführung behauptet.

Der Mercedes-Pilot musste am Sonntag nur den beiden Deutschen Rene Rast und Marco Wittmann (beide BMW) den Vortritt lassen. Der Oberösterreicher Thomas Preining wurde im Porsche Zehnter. Auer führt im Klassement mit acht Punkten Vorsprung auf den Briten Jack Aitken, an den er die Führung nach Platz sechs am Samstag zwischenzeitlich verloren hatte.

„Es war ein sehr solides Wochenende“, sagte Auer im Interview. „So kann es weitergehen.“ Drei Stationen gibt es noch, bis der neue DTM-Champion feststeht. Nach dem Sachsenring (22. bis 24. August) wird auf dem Red Bull Ring in Spielberg (12. bis 14. September) gefahren, ehe das Finale auf dem Hockenheimring (3. bis 5. Oktober) steigt.

(APA)/Bild: Imago