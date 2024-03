Platz zwei in Gefahr: Girona verliert auf Mallorca

La-Liga-Spitzenclub Girona hat im spanischen Fußball-Titelkampf einen weiteren Rückschlag kassiert.

Die Katalanen verloren am Sonntag bei Liga-Nachzügler Real Mallorca mit 0:1, es war bereits die dritte Niederlage für das Team von Trainer Michel in den letzten vier Spielen. In der Tabelle ist Girona mit 59 Punkten sieben Zähler hinter Real Madrid Zweiter, kann aber noch vom FC Barcelona (57) überholt werden. Der Meister spielt am Abend beim Tabellen-Fünften Athletic Bilbao.

