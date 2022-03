Platzgummer unterschreibt neuen Vertrag bei NY Giants

via

Running Back Sandro Platzgummer bleibt eine weitere Saison bei den New York Giants in der US-Football-Liga NFL.

Der Tiroler, der zuletzt als Free Agent vertragslos war, erhielt einen neuen Kontrakt beim viermaligen Super-Bowl-Gewinner. Der 25-Jährige war 2020 über das „International Player Pathway Program“ der NFL in die USA gekommen und gehörte zwei Saisonen dem Trainingskader des Clubs an. In einem NFL-Spiel ist er bisher noch nicht zum Einsatz gekommen.

Am kommenden Sonntag (03.04./ 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1) ist der Tiroler bei unserem neuen Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ zu Gast.

Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad.

In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

