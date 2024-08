Platzwunde bei Debüt: Braunöders Como unterliegt Juve bei Serie-A-Premiere

Das Auftaktspiel gegen Aufsteiger Como 1907, der vom ehemaligen spanischen Welt- und Europameister Cesc Fabregas gecoacht wird, gewann Juventus 3:0 (2:0).

Motta war im Sommer von Überraschungsmannschaft FC Bologna zu Juventus gekommen, um die Nachfolge des gefeuerten Massimiliano Allegri anzutreten.

Der frühere Mittelfeldspieler verhalf dem 20 Jahre alten Samuel Mbangula zum ersten Profieinsatz für Turin – und er traf zur Führung (23.). Den zweiten Treffer von Timothy Weah (45.+1) bereitete der beim FC Bayern ausgebildete Kenan Yildiz vor, der nun mit der Nummer 10 aufläuft und jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat. Andrea Cambiaso legte spät (90.+1) nach gegen Como, für die Yannik Engelhardt – in der Vorsaison noch für Zweitligist Fortuna Düsseldorf aktiv – auflief.

Ex-Austrianer Matthias Braunöder zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, spielte jedoch über die vollen 90 Minuten. Zuvor hatte Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo durch ein 4:0 (2:0) bei US Lecce die Tabellenführung in der Serie A nach dem ersten Spieltag übernommen.

(SID) / Bild: Imago