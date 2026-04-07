Plavotic verpasst Derby! Sperren für Bundesliga-Trio verkündet
Drei Rote Karten gab es in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Nun hat die Liga die Sperren für das betroffene Spieler-Trio verkündet.
Austria-Verteidiger Tin Plavotic ist nach seiner Roten Karte bei der 1:4-Niederlage gegen den LASK vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für ein Spiel gesperrt worden und muss damit im Derby gegen Rapid am kommenden Sonntag passen.
Aus demselben Grund ist auch Hartbergs Lukas Spendlhofer in der nächsten Partie zum Zuschauen gezwungen. Der Altacher Ousmane Diawara fehlt wegen rohen Spiels ebenfalls ein Match.
Die Roten Karten im VIDEO
Ellbogen im Gesicht! Diawara sieht Rot
Platzverweis für Plavotic gegen den LASK
Spendlhofer sieht gegen Salzburg Rot
(APA) / Bilder: GEPA